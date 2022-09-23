Срочно продавать доллары и евро! Что посоветовал финансовый эксперт в нынешних условиях

Экономист Евгений Коган рекомендовал покупать валюту Китая или Индии.
Доллары больше не в цене.

Доллары больше не в цене. Фото: Global Look Press

Валютные торги на Мосбирже 23 сентября принесли неожиданные результаты. Впервые с 1 июля евро опустился ниже 55 рублей — до 54,91 рубля. Доллар упал до 56,71 рубля.

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Как заявил Telegram-каналу «Абзац» экономист Евгений Коган, россиянам нужно срочно избавляться от валют недружественных стран на счетах:

«Я рекомендую от греха подальше перейти в валюты, которые не арестуют: юани, дирхамы и другие», — сказал эксперт.

Он считает, что избавиться от долларов и евро нужно в ближайшую неделю или две. Под санкции могут попасть любые банки.

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