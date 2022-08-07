Срочно подать заявление: когда россиянам выплатят по 10 тысяч рублей от ПФР

Россиянам выплатят по 10 тысяч рублей на детей от Пенсионного фонда. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление уже сейчас. Оформить его можно на сайте ведомства.
По словам специалистов, получить сумму могут родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 17 лет.
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В том случае, если заявление будет подано в ближайшие дни, деньги на счет должны будут поступить уже довольно скоро. Размер выплаты зависит от степени нуждаемости семьи. Если он составит 75 процентов от прожиточного минимума, то семья получит около 10 тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.