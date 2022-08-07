Срочно подать заявление: когда россиянам выплатят по 10 тысяч рублей от ПФР

Речь идет о выплатах на детей.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Россиянам выплатят по 10 тысяч рублей на детей от Пенсионного фонда. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление уже сейчас. Оформить его можно на сайте ведомства.

По словам специалистов, получить сумму могут родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 17 лет.

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В том случае, если заявление будет подано в ближайшие дни, деньги на счет должны будут поступить уже довольно скоро. Размер выплаты зависит от степени нуждаемости семьи. Если он составит 75 процентов от прожиточного минимума, то семья получит около 10 тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

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