Срочно достаем пуховики! Синоптики назвали, когда придут заморозки в Центральную Россию

В ближайшее время стоит подумать об утеплении.
Скоро наступят заморозки.

Скоро наступят заморозки. Фото: Global Look Press

Уже в первых числах октября в Центральную часть России придут заморозки, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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В ближайшие дни температура воздуха в центре нашей страны не опустится ниже нуля. По словам эксперта, температура понижается до отрицательных значений вовсе не в дождь или ветер, как считают многие обыватели, а тогда, когда на улице царит безоблачная и тихая погода.

После начала заморозков в октябре, рассказал Синенков, листва на деревьях пожелтеет и осень в полной мере вступит в свои права.

Источник: Sputnik

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