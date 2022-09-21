Срочно достаем пуховики! Синоптики назвали, когда придут заморозки в Центральную Россию

В ближайшие дни температура воздуха в центре нашей страны не опустится ниже нуля. По словам эксперта, температура понижается до отрицательных значений вовсе не в дождь или ветер, как считают многие обыватели, а тогда, когда на улице царит безоблачная и тихая погода.

После начала заморозков в октябре, рассказал Синенков, листва на деревьях пожелтеет и осень в полной мере вступит в свои права.

Источник: Sputnik