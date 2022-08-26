Средний чек 22-26 тысяч рублей: сколько придется потратить родителям на подготовку ребенка к школе

В 2022 году родителям придется выложить на 20 процентов больше, чем годом ранее за школьный набор. Средний чек первоклассника теперь составляет 22-26 тысяч рублей.

Как сообщает Росстат, цены на предметы первой необходимости для школьников выросли на 14 процентов. Дороже всего обойдется одежда для мальчиков — примерно на 17%, а также тетради - за них придется выложить больше на треть, чем в прошлом году.

По словам социолога Ольги Прайм, статистика при этом еще не учитывает цветы и электронные товары. Школьные товары для девочек при этом дорожают медленнее, чем для мальчиков

Очень сильно к новому школьному году подорожали брюки для мальчиков. Они стоят в среднем по стране две тысячи рублей. Платья для девочек тоже выросли в цене, но не так сильно. Выросла цена на школьные ботинки, рубашки, рюкзаки, дневники и тетради, сообщает 78.ru.

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