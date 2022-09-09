Сравнил с 90-ми: Силуанов сделал важное заявление о рубле

Глава Минфина России Антон Силуанов высказался на тему повторения сценария 90-х, когда в 1997 году случилась денежная реформа. В тот период национальная валюта претерпела существенные изменения - один новый рубль стал равняться тысяче старых рублей. Министр обозначил свою позицию по поводу допустимости подобного сценария в нынешних условиях.

«Напечатали, отрезаем нули, кому-то полностью обеспечиваем обмен, кому-то с дисконтами, где-то другие принципы… Вот этого нельзя допускать», - считает Силуанов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

По мнению министра финансов, жить нужно «по средствам и не ходить с протянутой рукой». Поэтому сегодня остро стоит вопрос устойчивого бюджета и продуманной финансово-бюджетной политики, над которой ведомство работает, сообщает сайт Konkurent.