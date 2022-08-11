Спрос вырос: зачем россияне бросились скупать старые холодильники

Россияне бросились скупать подержанные холодильники. Спрос на них за второй квартал 2022 года вырос на 23 процента. Причем наибольшим спросом пользуются модели отечественного производства «Бирюса» и «Атлант».
По словам экспертов, также покупатели интересуются китайскими моделями Haier и Hisense. А вот к некогда популярным брендам Samsung, LG, Bosch, Whirpool, Sharp интерес пропал. Специалисты объясняют это тем, что зарубежные марки ушли с российского рынка, а те, что остались на складах, сильно подорожали.
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К слову, холодильник «Бирюса» во втором квартале 2022 года в среднем стоит 19–21 тысячу рублей, а «Атлант» » от 22 тысяч до 25 тысяч рублей. Об этом пишет РБК Life.