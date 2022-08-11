Спрос вырос: зачем россияне бросились скупать старые холодильники

Спрос вырос на 23 процента во втором квартале 2022 года.
Холодильник

Холодильник. Фото: Global Look Press

Россияне бросились скупать подержанные холодильники. Спрос на них за второй квартал 2022 года вырос на 23 процента. Причем наибольшим спросом пользуются модели отечественного производства «Бирюса» и «Атлант».

По словам экспертов, также покупатели интересуются китайскими моделями Haier и Hisense. А вот к некогда популярным брендам Samsung, LG, Bosch, Whirpool, Sharp интерес пропал. Специалисты объясняют это тем, что зарубежные марки ушли с российского рынка, а те, что остались на складах, сильно подорожали.

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К слову, холодильник «Бирюса» во втором квартале 2022 года в среднем стоит 19–21 тысячу рублей, а «Атлант» » от 22 тысяч до 25 тысяч рублей. Об этом пишет РБК Life.

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