Спрос на секс-игрушки в России вырос в четыре раза

Ни события в мире, ни рост цен в стране не смогли отбить у россиян интерес к удовольствиям. Об этом говорят последние данные о продажах в интим-магазинах страны. Примечательно, что ходить в секс-шопы люди стали реже, а вот заказывать соответствующие товары в онлайн-магазинах и на маркетплейсах начали в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом.

Кроме вибраторов, шариков, плеток и всевозможных смазок немалым спросом у наших соотечественников сейчас пользуются секс-куклы в человеческий рост. Судя по всему, это вызвано тем, что одиночество в современном обществе стало весьма распространенным явлением. Нужно чувствовать себя очень одиноким, чтобы купить куклу за 110 тысяч рублей.