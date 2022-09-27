Спрос на аренду жилья в Москве уменьшился на 10% после объявления мобилизации

После объявления в России частичной мобилизации спрос на аренду квартир в Москве упал на 10%, а на дорогое жилье — аж до 50%.
Эксперты отмечают, что похожая ситуация наблюдалась в начале 2020 года вместе с первыми новостями о пандемии, и в феврале 2022-го — на фоне украинских событий.
«Клиенты, которые стали возвращаться в аренду в июле-августе 2022 года, сейчас расторгают договоры. Некоторые из них уезжают в другие регионы, чтобы быть с семьей, часть — в другие страны, а некоторые на фоне экономической ситуации выбирают квартиры подешевле», — цитирует РБК главу столичного агентства недвижимости Apple Real Estate Данилу Савченко.
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Итак, количество людей, ищущих квартиру в Москве, заметно сократилось. Участники рынка жилья ждут, как дальше будут развиваться события. Некоторые из них выставили квартиры, которые ранее сдавали, на продажу, отмечают эксперты.