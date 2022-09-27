Спрос на аренду жилья в Москве уменьшился на 10% после объявления мобилизации

После объявления в России частичной мобилизации спрос на аренду квартир в Москве упал на 10%, а на дорогое жилье — аж до 50%.

Эксперты отмечают, что похожая ситуация наблюдалась в начале 2020 года вместе с первыми новостями о пандемии, и в феврале 2022-го — на фоне украинских событий.