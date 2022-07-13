Справедливый курс: сколько будет стоить доллар в скором времени

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что согласно опросу, более четверти россиян хотели бы, что курс доллара вернулся к советскому периоду. Тогда его цена была 67 копеек.

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