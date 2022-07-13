Справедливый курс: сколько будет стоить доллар в скором времени

Накануне российская валюта вновь укрепилась. Теперь один доллар стоит 58 рублей. Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что справедливый курс доллара – 55-60 рублей.
«Из-за многочисленных ограничений на экспорт и импорт не существует объективной базы для формирования курса. Ее просто нет в данный момент. Поэтому никакого рыночного ценообразования по более-менее понятной модели курса сейчас нет. Сейчас он определяется только одним — соотношением экспорта и импорта», — цитирует Григорьева «Лента.ру».
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Напомним, ранее стало известно, что согласно опросу, более четверти россиян хотели бы, что курс доллара вернулся к советскому периоду. Тогда его цена была 67 копеек.