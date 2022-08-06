Спишут все деньги: россиян предупредили об опасностях онлайн-платежей

Многие россияне привыкли оплачивать свои покупки и счета онлайн. Это быстро, удобно и без очередей. Однако, удаленный формат расчетов таит в себе опасность, о которой рассказал операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева сайту Konkurent.

Речь идет об опасности нарваться на мошенников. Вводить данные своей банковской карты на любых сайтах, в безопасности которых вы не уверены, чревато потерей денег.

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Например, если у сайта отсутствует протокол HTTPS, значит передача сведений на таком ресурсе не защищена. А также интернет-магазины, которые существуют несколько недель, тоже могут быть созданы с целью обмана – лучше проверить их регистрационные сведения и домен. Кроме того, не лишним будет проверить наличие отзывов у платформы в Интернете.