Спишут моментально: как теперь будут уходить деньги с банковских карт

Ряд банков приступил к тестированию нового сервиса по переводу средств от граждан в пользу государства. Механизм включен в Систему быстрых платежей (СБП) и призван облегчить жизнь плательщикам.

Налоги, штрафы, пени и прочие платежи теперь будут перечисляться мгновенно. Поскольку данные о начислениях уже есть в системе, плательщику в Личном кабинете нужно будет лишь выбрать информацию о своих задолженностях и произвести оплату через СПБ. Вводить вручную реквизиты больше не будет нужно – так вероятность ошибок в платежах снизится, сообщает Konkurent.ru/