«Спекулятивная история»: эксперт — о скачке цен на японские автомобили

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал причины подорожания машин из Страны восходящего солнца.
Японские машины подорожали сильнее остальных

Японские машины подорожали сильнее остальных. Фото: Global Look Press

Автомобильный рынок в России в силу экономических причин в последнее время лихорадит. 

Отмечается повышение цен на машины, особенно японского автопрома. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что без спекуляций здесь не обошлось.

«Взлетели цены на авто из Японии, но это спекулятивная история», — уверен эксперт.

Среди причин повышения цен Ян Хайцеэр назвал высокий уровень доверия россиян к автомобилям из Японии. Такие машины, даже подержанные, считаются у наших людей самыми надежными, а потому спрос на них стабильно высок. Хорошо стали покупаться праворульные автомобили.

«Я думаю, что это ажиотаж из-за отсутствия пополнения машин на внутреннем рынке, так как нет продаж новых автомобилей, потихонечку иссякает и рынок подержанных автомобилей. Да и реже стали люди свои машины продавать, потому что не знают, что купить новое. Вот и появился какой-то спрос на праворукие японские машины, но ажиотажем я бы это не назвал», — отметил Ян Хайцеэр.

 

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По материалам «Говорит Москва».

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