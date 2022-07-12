«Спекулятивная история»: эксперт — о скачке цен на японские автомобили

Автомобильный рынок в России в силу экономических причин в последнее время лихорадит.

Отмечается повышение цен на машины, особенно японского автопрома. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что без спекуляций здесь не обошлось.

«Взлетели цены на авто из Японии, но это спекулятивная история», — уверен эксперт.

Среди причин повышения цен Ян Хайцеэр назвал высокий уровень доверия россиян к автомобилям из Японии. Такие машины, даже подержанные, считаются у наших людей самыми надежными, а потому спрос на них стабильно высок. Хорошо стали покупаться праворульные автомобили.