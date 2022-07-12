Специалист рассказал, как навсегда избавиться от звонков спамеров

Как отметил эксперт, неплохо было бы завести отдельный номер либо виртуальную карту для покупок в Интернете. Есть множество бесплатных тарифов, которые помогут решить проблему, сообщает 1prime.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что с проблемой спамеров сталкивается каждый россиянин. Звонки с нежелательных номеров уже давно для многих жителей страны, к сожалению, стали нормой.

Смотрите также