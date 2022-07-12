Специалист рассказал, как навсегда избавиться от звонков спамеров

Эксперт Александр Дворянский рассказал, как можно быстро избавиться от звонков спамеров.
«Чтобы избавиться от нежелательных звонков, крайне рекомендуется использовать специальные программы. Есть много приложений от операторов связи, банков и разработчиков антивирусов — как платных, так и бесплатных сервисов. Однако не стоит относиться к ним как к «золотой пуле».
Как отметил эксперт, неплохо было бы завести отдельный номер либо виртуальную карту для покупок в Интернете. Есть множество бесплатных тарифов, которые помогут решить проблему, сообщает 1prime.ru.
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Напомним, что с проблемой спамеров сталкивается каждый россиянин. Звонки с нежелательных номеров уже давно для многих жителей страны, к сожалению, стали нормой.