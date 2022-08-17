Спасатели ответили, почему Москву накрыл запах гари

17 августа в воздухе Москвы начал чувствоваться запах гари. Притом что сообщений о крупных пожарах на территории города не поступало.
Причина неудобства может крыться в лесных пожарах в соседнем регионе.
«В связи с поступающими обращениями жителей Москвы о запахе гари столичное управление МЧС сообщает, что на данный момент возгораний на территории Москвы, которые могут являться причинами неприятного запаха, не обнаружено. Предположительной причиной могут являться действующие три очага лесных пожаров на территории Рязанской области», — рассказали ТАСС в столичном главке МЧС.
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Столица, кстати, оказала помощь соседнему региону в борьбе с возгораниями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в Рязанскую область отправлены 240 спасателей и 78 единиц техники, в том числе три вертолета для авиационной разведки и тушения пожаров.
Руководитель Россельхоза Иван Советников в свою очередь отметил, что ситуации с задымлением, как в 2010 году, в столице России не повторится.