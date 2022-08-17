Спасатели ответили, почему Москву накрыл запах гари

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Столица, кстати, оказала помощь соседнему региону в борьбе с возгораниями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в Рязанскую область отправлены 240 спасателей и 78 единиц техники, в том числе три вертолета для авиационной разведки и тушения пожаров.

Руководитель Россельхоза Иван Советников в свою очередь отметил, что ситуации с задымлением, как в 2010 году, в столице России не повторится.