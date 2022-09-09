«Совсем уходить Zara не хочет»: Барановская — о поведении задержавшегося бренда

Стал продавать свои товары в РФ на Wildberries, кроме того, продлил договора с торговым центрами до 1 марта 2023 года или до конца 2022 года. Да и свои товары в Россию Zara продолжает ввозить, пишет secretmag.ru.

«Ясно одно — совсем уходить Zara очень не хочет и старается затянуть этот процесс.

В этом существовании/несуществовании котом Шредингера есть своя извращенная честность коммерсанта: компания довольно ясно дает понять степень своей заинтересованности в наших с вами деньгах. Это аргумент тем, кто будет вам рассказывать про то, что иностранные компании легко переживут разрыв с Россией», — прокомментировала поведение бренда ведущая Юлия Барановская.