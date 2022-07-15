Совсем скоро все изменится: сделано заявление об ушедших из России брендах

Многие мировые бренды после февраля объявили, что покидают российский рынок. На сегодняшний день, действительно, многие закрылись и прекратили работу в нашей стране. Но в Экспертном институте социальных исследований заявили, что это ненадолго – все ушедшие компании вернутся очень скоро.

«Если в России безопасно зарабатывать деньги — все равно что там происходит. Это главный принцип любого бизнесмена. И естественно, что сетевые бренды возвращаются», - объяснил поведение эксперт института Алексей Мартынов "Известиям".

При этом эксперт заметил, что по сути бренды никуда еще и не ушли. Икеа закрылась, но сотрудники продолжают получать зарплату, Inditex продлил аренду своих магазинов в торговых центрах до конца года, а в некоторых случаях – до марта 2023-го. Ряд компаний продали бизнес российским партнерам.