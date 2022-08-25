Сотни белых роз, дворец на берегу: Павел Прилучный сыграл пышную свадьбу с Зепюр Брутян в Армении (видео)

Весной Павел впервые выложил фото с возлюбленной. Потом они много путешествовали. Ходили слухи, что пара тайно расписалась в ЗАГСе. Однако потом в обществе стали подозревать, что это пиар-роман. Еще недавно Прилучный со своей избранницей был на Мальдивах, а потом оказался на родине Зепюр Армении. И 25 августа у них состоялась там пышная свадьба.

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