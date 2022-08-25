Сотни белых роз, дворец на берегу: Павел Прилучный сыграл пышную свадьбу с Зепюр Брутян в Армении (видео)

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Больше 10 лет он строит карьеру. Зрители знают его по ролям в картинах «Закрытая школа» и «Мажор». Также артист длительное время состоял в браке с Агатой Муцениеце, но они развелись. А в этом году он перестал скрывать новую возлюбленную — Зепюр Брутян.
Весной Павел впервые выложил фото с возлюбленной. Потом они много путешествовали. Ходили слухи, что пара тайно расписалась в ЗАГСе. Однако потом в обществе стали подозревать, что это пиар-роман. Еще недавно Прилучный со своей избранницей был на Мальдивах, а потом оказался на родине Зепюр Армении. И 25 августа у них состоялась там пышная свадьба.
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На такое важное мероприятие было приглашено много гостей. Свадьба состоялась в красивом месте с водоемом, где была установлена декоративная рамка, украшенная белыми цветами. Среди гостей были Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный.
Прилучнй предстал в синем костюме и белой рубашке. Появление невесты было одним из самых трогательных событий. Ее под руку вывел папа Ашак Робертович.
Брутян была облачена в пышное платье принцессы с золотыми узорами. Длинная фата и диадема дополняли образ. Она с улыбкой подошла к жениху. Публика завороженно наблюдала за влюбленными. Когда они обменялись клятвами, то торжество продолжилось во дворце, где зал был украшен сотнями роз. Для них спел Мот свою свадебную песню. Но в этот вечер Зепюр сменила несколько нарядов.
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Друзья и поклонники восхищались размахом праздника. Подобную свадьбу пять лет назад устроил внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков.
Напомним, что Прилучный уже познакомил избранницу с детьми от первого брака, Тимофеем и Мией. Они вместе отдыхали в Турции. С бывшей женой он поддерживает дружеские отношения.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды