Соскучились? «Хэппи Мил», «Биг Мак» и «Макфлурри» вновь появятся в меню, но уже по другому рецепту

Генеральный директор сети быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев анонсировал аналоги «Биг Мака», «Макфлурри» и «Хэппи Мил». Продукция в скором времени появится в меню, однако она будет несколько отличаться от оригиналов.

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Пароев объяснил это тем, что в производстве каждой из позиций есть свои сложности. В случае с «Биг Маком» — это поиск замены фирменного соуса. Учитывая, что первичных ингредиентов нет, перед производителями стоит серьезная задача сделать соус из других компонентов, который по вкусу не будет отличаться от оригинала.

«Макфлурри» же использует запатентованную технологию, которая также недоступна для сети ресторанов. В ближайшее время «Вкусно — и точка» представит свою замену, которую, как ожидают в Сети, потребители высоко оценят.

«Также у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем снова очень скоро продавать наборы с игрушками», — сообщил Пароев относительно «Хэппи Мил».

Ранее стало известно, что во «Вкусно — и точка» теперь нельзя делать фото и заряжать телефон.

Источник: телеканал РБК.