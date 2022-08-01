«Соскучилась по моему солнышку»: Марго Овсянникова из «Дома-2» нарядила сына в костюм из денима для прогулки

Экс-участница проекта Марго Овсянникова воссоединилась с малышом после разлуки.
Марго Овсянникова

Марго Овсянникова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2», а ныне певица Марго Овсянникова весной этого года впервые стала мамой.

Сидеть в декрете — это не для деятельной блондинки. Марго Овсянникова сочетает материнство с самореализацией. Она постоянно в работе, у нее съемки и записи песен. Так что Марго Овсянниковой часто приходится жить в разлуке с маленьким сыном.

На днях она вернулась после отсутствия и сама вышла на прогулку с крохой. Марго Овсянникова облачила сына в костюмчик из синего денима и сама нарядилась под стать наследнику.

Кадром, на котором она запечатлена на прогулке с сыном, Марго Овсянникова поделилась в телеграм-канале. Личико малыша звездная мама прикрыла смайликом в виде солнышка.

«Всем привет. Я вернулась в Москву и очень соскучилась по моему солнышку. Нам 4 месяца, но если открыть «Таблицу стандартного роста», то по весу и росту — 8-9», — написала Марго Овсянникова под фото с сыном.

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Напомним, Марго Овсянникова растит сына одна. С отцом мальчика она рассталась. Хотя знающие люди говорят, что Марго родила ребенка от женатого мужчины.

Марго Овсянникова с сыном. Фото: соцсети

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