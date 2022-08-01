«Соскучилась по моему солнышку»: Марго Овсянникова из «Дома-2» нарядила сына в костюм из денима для прогулки

Бывшая участница «Дома-2», а ныне певица Марго Овсянникова весной этого года впервые стала мамой.

Сидеть в декрете — это не для деятельной блондинки. Марго Овсянникова сочетает материнство с самореализацией. Она постоянно в работе, у нее съемки и записи песен. Так что Марго Овсянниковой часто приходится жить в разлуке с маленьким сыном.

На днях она вернулась после отсутствия и сама вышла на прогулку с крохой. Марго Овсянникова облачила сына в костюмчик из синего денима и сама нарядилась под стать наследнику.