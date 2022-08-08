Солнцев рассказал о подорожании в США продуктов и билетов в кино

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как в Америке подорожали цены на продукты и на походы в кино.
«Яйца стоили три доллара 50 центов за десяток. Стали стоить четыре доллара 50 центов. Подорожали на доллар. Приходит ко мне уборщица. Убиралась за сто долларов, теперь — за 150 долларов в месяц. Ее зовут Люси. Она — мексиканка. Это ее работа».
По словам Солнцева, в Америке много продуктовых магазинов, которые предоставляют огромный спектр услуг.
«В магазинах свежие продукты. Половина магазинов предоставляет скидки. Им надо быстро продать зелень, фрукты, овощи, которые не могут долго храниться. Эти овощи выращены в Калифорнии под жарким солнцем. К примеру, клубника стоила в Москве на Патриках 900 рублей за коробочку.
Здесь стоит шесть долларов. Огромная такая коробка. Я хожу в кино на разные премьеры. Рядом кинотеатр. Раньше билет стоил 13 долларов, стал стоить 17. На все есть подорожание, поэтому надо зарабатывать больше», — заметил шоумен.
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Напомним, что несколько месяцев назад Рустам Солнцев перебрался жить в Америку. Он обосновался в Калифорнии.