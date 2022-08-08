Солнцев рассказал о подорожании в США продуктов и билетов в кино

По словам Солнцева, в Америке много продуктовых магазинов, которые предоставляют огромный спектр услуг.

«В магазинах свежие продукты. Половина магазинов предоставляет скидки. Им надо быстро продать зелень, фрукты, овощи, которые не могут долго храниться. Эти овощи выращены в Калифорнии под жарким солнцем. К примеру, клубника стоила в Москве на Патриках 900 рублей за коробочку.

Здесь стоит шесть долларов. Огромная такая коробка. Я хожу в кино на разные премьеры. Рядом кинотеатр. Раньше билет стоил 13 долларов, стал стоить 17. На все есть подорожание, поэтому надо зарабатывать больше», — заметил шоумен.