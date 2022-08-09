Собрать детей в школу: в Госдуме рассказали о выплатах по 12 тысяч рублей семьям к 1 сентября

Начисление проводится ежемесячно.
Школьники

Школьники. Фото: Global Look Press

Российские семьи со школьниками уже успели привыкнуть к тому, что ежегодно в августе им от государства начисляли по 10 тысяч рублей на сборы к учебе.

Но такая выплата не анонсировалась как постоянная, и в этом году в правительстве предупредили родителей, что пока рассчитывать на нее не стоит.

Между тем в настоящее время в России есть новое пособие, которое выплачивается ежемесячно и вполне могло бы пойти на траты к школе.

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О пособии рассказала депутат нижней палаты российского парламента Светлана Бессараб сайту Konkurent. Речь идет о пособии, которое выплачивают малоимущим семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. В среднем по стране его размер составляет порядка 12 тысяч рублей.

«Вместо разовой выплаты в 10 тысяч рублей всем родителям к 1 сентября в стране были введены адресные выплаты для тех, кто действительно нуждается. Это не 10 тысяч рублей разово, а в среднем 12 тысяч рублей ежемесячно», — подчеркнула депутат.

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