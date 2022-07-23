Собчак сравнила ушедшую из России ИКЕА с бывшими возлюбленными

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» опубликовала цитату из телеграм-канала «Скромное обаяние пацана».

«ИКЕА сейчас - это твой бывший. Появится ненадолго, вроде как живой, вроде без тебя не очень, а потом опять пропадает. Бестолковый и беспонтовый, только нервы потрепал. Ушел бы уже навсегда», - говорится в сообщении.

«У каждого ведь есть такой бывший?», - пошутила светская львица.

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Напомним, что ИКЕА - одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В этом году компания приняла решение навсегда уйти из России, устроив напоследок распродажу.