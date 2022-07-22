Собчак раскритиковала продукцию «Теремка» и «Вкусно – и точка»

«Подписчица заказала доставку блинов из московского ТЦ «Зиг-Заг» и ей их привезли - с тараканами. Сразу вспомнилась мартовская цитата основателя сети Гончарова: «Теремок и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдональдсу», просто потому что мы так, как они делать не умеем».