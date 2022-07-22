Собчак раскритиковала продукцию «Теремка» и «Вкусно – и точка»

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» негативно высказалась о продукции сетей быстрого питания «Теремок» и «Вкусно – и точка». Как заметила звезда, блины из «Теремка» оказались на деле просто омерзительны.
«Подписчица заказала доставку блинов из московского ТЦ «Зиг-Заг» и ей их привезли - с тараканами. Сразу вспомнилась мартовская цитата основателя сети Гончарова: «Теремок и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдональдсу», просто потому что мы так, как они делать не умеем».
Как пошутила Собчак, пришло время поспорить. Оказывается, готовить в России умеют и хуже. «Куда там «Вкусно - и точка» со своими плесневелыми бургерами», - заметила Собчак.
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Напомним, что «Вкусно – и точка» российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети «Макдональдс» после ее закрытия в России и полной продажи всего российского бизнеса.