Собчак пожаловалась на «адовые» комиссии за хранение долларов

Телеведущая Ксения Собчак никогда не хранила деньги в рублях. По словам светской львицы, все заработанное она всегда переводила в иностранную валюту.

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Поэтому сейчас очень обеспокоена ситуацией на банковском рынке, когда финансовые организации начинают вводить комиссии за операции долларами и евро.

«Ситуация абсолютно патовая, все банки, которые находятся не под санкциями («Райффайзен», «Газпромбанк» и прочие) настолько обнаглели, что ставят какие-то адовые комиссии за хранение долларов», - пожаловалась Собчак в своем телеграме.

Вывести свои долларовые сбережения в другие страны Ксения Анатольевна тоже не может из-за ограничений.