Со дня на день: будет ли обвал рубля в августе 2022 года

Россияне напряженно наблюдают за колебаниями иностранной валюты, совсем недавно евро и доллар приближались к 57 рублям, а теперь стремительно набирают обороты и уже перевалили за 62 рубля. Ждать ли на фоне этого падения курса рубля, слухи о котором развиваются все стремительнее?

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Обычно рубль обваливается в августе из-за ряда факторов, включая возросший интерес россиян к иностранной валюте в этот благоприятный период для отпусков. Однако этот год особенный.

«В этом году Европа для массового туризма закрыта, поэтому данный фактор ослабления рубля уже не работает», - заверил Александр Потавин, эксперт ФГ «Финам».

Владимир Чернов из Freedom Finance Global заметил, что рубль все-таки понизит свои показатели, но говорить об обвале его в августе явно не стоит. Из-за падения объемов импорта профицит сохранится.

Источник: quote.rbc.ru.