Со 2 сентября пенсионеры получат по 10 000 рублей при одном условии

Российские пенсионеры смогу рассчитывать на дополнительные деньги. Они будут поступать уже со 2 сентября, но при одном условии.

Как заверили специалисты, на выплаты могут рассчитывать те, кто в августе подтвердил определенный стаж работы в районах Крайнего Севера, а также на территориях, которые к ним приравнены. Он равняется 15 годам и 20 годам соответственно.