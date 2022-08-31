Со 2 сентября пенсионеры получат по 10 000 рублей при одном условии

Российские пенсионеры смогу рассчитывать на дополнительные деньги. Они будут поступать уже со 2 сентября, но при одном условии.
Как заверили специалисты, на выплаты могут рассчитывать те, кто в августе подтвердил определенный стаж работы в районах Крайнего Севера, а также на территориях, которые к ним приравнены. Он равняется 15 годам и 20 годам соответственно.
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«Всем, кто подтвердит такой стаж, ПФР начнет зачислять повышенные фиксированные выплаты к пенсии. В первом случае прибавки составит половину от фиксированной выплаты, а во втором доплата составит 30 процентов. Это будет 10 830 рублей и 9 386 рублей соответственно. При этом повышение будет устанавливаться вне зависимости от места жительства пенсионера», — пишет Primpress.