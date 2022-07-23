Снять не получится: запрет на валютные операции в России будет продлен

Ограничение на снятие валюты со счетов будет продлено. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«К сожалению, у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем. Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», - сказала руководитель ведомства.

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Речь идет о санкциях на снятие валюты, введенных в стране с 9 марта по 9 сентября. Снять деньги можно в ограниченном объеме – не более 10 тысяч евро или долларов, если они лежали на счете гражданина до 9 марта. Если же требуется большая сумма, то ее уже выдадут в рублевом эквиваленте. Купленные после этой даты деньги вывести в наличность нельзя, пишет «Комсомольская правда».