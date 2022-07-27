Снимал Бурак Озчивит? Красавица Фахрийе Эвджен раскрепостилась перед камерой в топе и брюках во время морской прогулки

Жена звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита впечатлила поклонников.
Фахрийе Эвджен

Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети

Турецкая актриса, звезда сериала «Королек – птичка певчая», 36-летняя Фахрийе Эвджен поделилась в микроблоге вдохновляющими кадрами.

На них красавица-артистка позирует на палубе стилизованного под старину корабля во время морской прогулки. 

Фахрийе Эвджен облачена в топ и широкие брюки цвета льна. Волосы актрисы распущены и развеваются на ветру.

Поклонники признались, что впечатлены роскошными кадрами. Они поинтересовались у Фахрийе Эвджен, чьего они авторства. Не исключается, что запечатлеть актрису мог ее муж, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит.

Фахрийе Эвджен во время морской прогулки. Фото: соцсети

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Напомним, на днях Бурак Озчивит побывал в Москве, где принял участие в фотосессиях с российскими поклонницами.

На протяжение всего визита актеру в столицу России его сопровождали невероятно красивые девушки. Некоторые в связи с этим даже выразили сочувствие жене Бурака Озчивита Фахрийе Эвджен.

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