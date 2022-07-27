Снимал Бурак Озчивит? Красавица Фахрийе Эвджен раскрепостилась перед камерой в топе и брюках во время морской прогулки

Турецкая актриса, звезда сериала «Королек – птичка певчая», 36-летняя Фахрийе Эвджен поделилась в микроблоге вдохновляющими кадрами.

На них красавица-артистка позирует на палубе стилизованного под старину корабля во время морской прогулки.

Фахрийе Эвджен облачена в топ и широкие брюки цвета льна. Волосы актрисы распущены и развеваются на ветру.

Поклонники признались, что впечатлены роскошными кадрами. Они поинтересовались у Фахрийе Эвджен, чьего они авторства. Не исключается, что запечатлеть актрису мог ее муж, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит.