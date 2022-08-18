Смог над Москвой принес опасность автомобилистам

Накрывший Москву смог представляет реальную угрозу для водителей автомобилей: из-за него сильно ухудшилась видимость на дорогах. Об этом предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец:

«Столичные метеостанции на данный момент фиксируют ухудшение видимости, связанное со смогом. Сказываются эхом пожары в Рязанской области. Видимость ухудшилась до 4 км в центре Москвы».

Загрязненный воздух, по его словам, поступает в столицу с юго-восточного направления. В Рязанской области не стихают пожары, и продукты горения находятся в нижнем слое атмосферы.

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Евгений Тишковец напомнил москвичам о необходимости пить как можно больше чистой воды, проводить влажную уборку помещений, а окна стараться держать закрытыми, сообщает телеканал «360».