СМИ: в России остановлено производство напитков Pepsi, 7Up и Mountain Dew

Хотя их все еще можно найти на прилавках.
Pepsi

Даже не верится, что Pepsi может исчезнуть с прилавков. Фото: Global Look Press

Производитель напитков «Пепси», компания PepsiCo Inc прекратила производство продуктов Pepsi, 7Up, Mirinda и Mountain Dew в России.

Об этом сообщает западное информационное агентство Reuters. Журналисты отмечают, что компания еще в марте заявила о приостановке производства для российских потребителей, но недавно корреспонденты прошлись по супермаркетам Москвы и обнаружили прилавках банки и бутылки Pepsi российских заводов с датами производства в июле и августе.

8 сентября представитель американской компании заявил агентству, что было прекращено производство концентратов для напитков, затем их оставшиеся запасы были израсходованы, то есть, «Пепси» в 2022 году еще выпускалось. Когда планируется остановить продажи, представитель не стал комментировать.

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Иностранные журналисты отмечают, что напитки Pepsi еще достаточно широко доступны в Москве и других городах России. Это подчеркивает сложность ухода бренда из одной из крупнейших стран мира. Кстати, в 2021 году Россия была третьим по величине рынком для Pepsi после США и Мексики.

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