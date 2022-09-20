СМИ: в России остановлено производство напитков Pepsi, 7Up и Mountain Dew

Производитель напитков «Пепси», компания PepsiCo Inc прекратила производство продуктов Pepsi, 7Up, Mirinda и Mountain Dew в России.

Об этом сообщает западное информационное агентство Reuters. Журналисты отмечают, что компания еще в марте заявила о приостановке производства для российских потребителей, но недавно корреспонденты прошлись по супермаркетам Москвы и обнаружили прилавках банки и бутылки Pepsi российских заводов с датами производства в июле и августе.

8 сентября представитель американской компании заявил агентству, что было прекращено производство концентратов для напитков, затем их оставшиеся запасы были израсходованы, то есть, «Пепси» в 2022 году еще выпускалось. Когда планируется остановить продажи, представитель не стал комментировать.