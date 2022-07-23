СМИ: корпорация IMAX полностью ушла из России

Пока одни зарубежные компании ищут способы возвращения на российский рынок, другие принимают решение об уходе. Так, по неподтвержденным данным, в РФ прекратила свою деятельность корпорация IMAX.

Как сообщила Анна Афанасьева в своем Telegram-канал «Камера, топор!», с 1 июня всех сотрудников российского офиса IMAX сократили по соглашению сторон.

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Стоит отметить, что официально компания о своем уходе с рынка РФ не сообщала. Также пока она не ответила на запрос издания «Бюллетень кинопрокатчика», попросившего подтвердить или опровергнуть прекращение работы в России.

Напомним, недавно стало известно, что ушедший из РФ в июне испанский бренд Mango решил возобновить свою деятельность в стране.