СМИ: Финляндия закроет границу для россиян в ночь на пятницу

Ведущие издания Финляндии сообщают о том, что страна готова закрыть границу для россиян. И произойдет это уже вечером в четверг, 29 сентября.

«Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13.00, не изменит график, который уже был предварительно согласован», — сообщил анонимный источник СМИ.

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Напомним, Финляндия 23 сентября приняла решение по запрету въезда россиян в страну с туристическими целями и для транзита в другие страны ЕС, отмене льготного получения виз по причине владения недвижимостью.

По материалам издания Helsingin sanomat