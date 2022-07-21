СМИ: для работы в Москве Levi's поменял название и вдвое поднял цены

Ушедшие с российского рынка бренды ищут способы вернуться. Так, для работы в Москве Levi's сменил название на JNS.

Как сообщил портал gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, первый обновленный магазин уже открылся в столичном торговом центре «Авиапарк». По данным издания, цены на товары бренда были подняты вдвое.

Так, не выходящие из моды 501-е джинсы сейчас стоят порядка 13 тысяч рублей.

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Также стало известно, что права на продажу джинсовых вещей Levi's приобрела фирма Sport Point, занимающаяся дистрибуцией Puma и Nike.

По словам консультанта JNS, на днях в Москве откроется второй магазин бренда. Он будет находится в ТЦ «Атриум».

Ранее СМИ заявили об открытии H&M. Сначала сообщалось, что магазин устроит распродажу, однако в итоге выяснилось, что цены останутся прежними.