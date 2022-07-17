СМИ: биатлониста Малиновского нашли в сгоревшем вертолете на Камчатке

Накануне пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский, управляя вертолетом «Робинсон», следовал из долины Узон в село Мильково.

На борту помимо спортсмена были еще два человека. Около двух часов дня по местному времени вертолет перестал выходить на связь.

Сгоревший вертолет «Робинсон» обнаружили спасатели на рассвете. Он находился в 13 км южнее вулкана Узон. В кабине были три человека – два пассажира и пилот – пятикратный чемпион мира по биатлону, 25-летний Игорь Малиновский. Поиски продолжаются. Об этом пишет телеграм-канал Readovka.