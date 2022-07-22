Сметают товары с полок: владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» уже принял решение о закрытии

Отечественная компания X5, которая занимается развитием ретейл-сети «Пятерочка» и «Перекресток», объявила о важном решении о закрытии, которое уже началось по всей стране.

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Речь идет о полной ликвидации одной из торговых сетей, входящих в холдинг, - гипермаркетах «Карусель». Закрытие коснется всей страны. Известно, например, о том, что в Ярославле магазин перестанет работать уже 24 июля. До этого дня все товары на полках буду продаваться с огромным дисконтом – до 50%, сообщает сайт PRIMPRESS. Причем, покупатели уже смели многое с полок - витрины опустели быстро. Такая практика ждет все гипермаркеты «Карусель».