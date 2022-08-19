Смерч-чудовище, разнесший Крым, движется теперь в Сочи: как он выглядит (видео)

Стихия разбомбила строения, автомобили и устричную ферму на полуострове.
Смерч.

Смерч. Фото: Global Look Press

Смерч, который в Сети уже окрестили «чудовищем» пронесся над Крымом. Основной удар стихии пришелся на поселок Новоозерное Сакского района.

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Торнадо разбомбило собой все, что было у него на пути: снесло устричную ферму, перевернуло автомобили, превратило в металлолом пляжные и торговые строения.

В настоящее время, сообщает КП, стихия стремительно приближается в район Сочи. Местных жителей и туристов оповестили о наступающей беде, власти рекомендовали людям воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Все городские службы Сочи работают в усиленном режиме, действует оперативный штаб.

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