Смерч-чудовище, разнесший Крым, движется теперь в Сочи: как он выглядит (видео)

Смерч, который в Сети уже окрестили «чудовищем» пронесся над Крымом. Основной удар стихии пришелся на поселок Новоозерное Сакского района.

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Торнадо разбомбило собой все, что было у него на пути: снесло устричную ферму, перевернуло автомобили, превратило в металлолом пляжные и торговые строения.