Смерч-чудовище, разнесший Крым, движется теперь в Сочи: как он выглядит (видео)

Смерч, который в Сети уже окрестили «чудовищем» пронесся над Крымом. Основной удар стихии пришелся на поселок Новоозерное Сакского района.
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Торнадо разбомбило собой все, что было у него на пути: снесло устричную ферму, перевернуло автомобили, превратило в металлолом пляжные и торговые строения.
В настоящее время, сообщает КП, стихия стремительно приближается в район Сочи. Местных жителей и туристов оповестили о наступающей беде, власти рекомендовали людям воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.
Все городские службы Сочи работают в усиленном режиме, действует оперативный штаб.