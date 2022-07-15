Слишком легкая нажива! Почему при дешевом долларе у нас высокие цены в магазинах

Каждый день СМИ радостно рапортуют о том, что курс доллара опять понизился по отношению к рублю. Однако люди недоумевают: почему при повышении курса доллара, цены в магазинах поднимались моментально, а вот понижения почему-то нет.

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Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что люди мыслят вполне логично. И по идее так и должно быть, однако мы видим те цены, которые нравятся владельцам и организаторам магазинов.

При понижении курса доллара, стоимость импортной продукции для российских оптовиков тоже падает в цене. Но вот те, кто продает потом этот товар в розницу, не спешат понижать стоимость своего товара, ведь их прибыль становится больше, а люди уже привыкли к завышенной стоимости продукции и вынуждены покупать в втридорога и дальше.