Слетать дешевле не получится! Цены на этот вид услуг взлетят до небес

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов назвал вид услуг, цена на которую вряд ли изменится в меньшую сторону. Речь идет об авиаперевозках.

Эксперт считает, что не стоит рассчитывать на удешевление авиабилетов, как минимум из-за дефицита авиапарка и существующих ограничений. Как известно, улететь из России в ряд стран сейчас просто невозможно. Не попасть и в южные регионы страны. Эти факторы стопроцентно влияют на цену билетов, утверждает Смирнов.

«Тарифы авиакомпаний на пассажирские перевозки будут расти», — спрогнозировал эксперт в беседе с изданием «Прайм».

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