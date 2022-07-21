Следите за карманами: полиция показала кадры, как у пассажиров московского метро крадут телефоны

Полицейские Московского метрополитена задержали участников организованной группы, подозреваемых в кражах дорогостоящих телефонов. Злоумышленники, как правило, похищали смартфоны из карманов верхней одежды пассажиров столичной подземки.

«Роли между соучастниками были четко распределены. Исполнителями выступали девушки: одна отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала гаджет из кармана. В некоторых случаях они действовали в одиночку. Другие сообщники разблокировали похищенные телефоны, удаляли данные из их памяти и затем реализовывали. Прибыль распределял организатор группы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка задержали десять человек в возрасте от 16 до 45 лет и предполагаемого лидера группы. У них было изъято более 100 смартфонов, которые подозреваемые еще не успели продать.

Полиция опубликовала ролик с кадрами из камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как злоумышленницы промышляли кражами в метро. Следует их посмотреть, чтобы уберечься от кражи телефона.