Скрывать уже нет смысла: экономист рассказал, что будет с ценами на бензин

Экономист Владимир Рожанковский в интервью радио Sputnik рассказал об остановке с ценами на бензин на отечественном рынке. Эксперт рассказал, что сегодня предложение значительно превышает спрос. Но при этом цена на топливо продолжает расти. Потому что она зависит от внешних рынков.

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«Нефтяные компании все равно будут смотреть на внешние рынки, несмотря на то что мы изолированы от них из-за санкций. Они все равно будут «дергать за рукав» Министерство энергетики и показывать ему на эти цены», — говорит Рожанковский.

Что касается перспективы, то в США и Европе сегодня наблюдается период рецессии. Поэтому на мировых рынках нефть не будет дорожать. Как и цены в рублях на бензин расти не будут.