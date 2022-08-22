Скрывать уже не получится: о неизбежности с вкладами предупредили россиян

Финансовый эксперт предупредил россиян о неизбежном падении доходности по вкладам уже в сентябре. Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов объяснил: такая тенденция складывается все лето на фоне снижения ключевой ставки Центробанка. Регулятор обещал вернуться к ее величине в первый месяц осени и, вероятно, снова снизит. Вслед за ней упадут и проценты по банковским вкладам.

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Но деваться гражданам будет некуда, и они продолжат держать деньги в банке даже с низкой доходностью, прогнозируемой на уровне 5%. Потому что на фоне скудного выбора инструментов для инвестиций вклады остаются более востребованы в последние полгода.