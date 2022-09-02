Скрывать больше нет смысла: все валютные счета россиян превратились в рублевые

За последние полгода в стране произошел ряд серьезных изменений, в том числе, касающихся банковской сферы. В особенности, ряд операция с американской и евровалютой теперь недоступны, а сбережения россиян в валюте по сути стали рублевыми. Это подтвердил первый зампред Центрального Банка РФ Дмитрий Тулин.

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