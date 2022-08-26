Скоро шарахнет: финансист назвал переломный момент для рубля осенью 2022 года

Осенний период, по традиции, считается для национальной валюты не самым лучшим периодом. Проще говоря, с наступлением этого времени года рубль всегда падал в цене.

Случится ли что-то подобное в этом году? Многие замерли в ожидании. Аналитики успокаивают, утверждая, что резких колебаний не предвидится.

Именно на осень приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне наступления нового года. Все это ослабляло рубль. Но в этом году ситуация складывается иначе.

«Традиционный фактор давления на курс рубля — это спрос со стороны населения. Но сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот. Курс рубля сохраняет стабильность в такой ситуации, интервенций на ослабление рубля со стороны Банка России тоже не стоит ожидать опять же из-за санкций», — объяснил экономист Лазарь Бадалов.

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По материалам «Прайм»