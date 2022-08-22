Скоро сами все увидите: что на самом деле будет с евро и долларом в ближайшее время

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что мир ждет эпоха дорогого доллара и дешевого евро.

В этот понедельник, 22 августа, курс евро к доллару на торгах снизился, минимальное значение было равно 0,999 евро за доллар.

«Это говорит о том, что инвесторы верят глобально в доллар, в то, что Федеральный резерв США будет повышать ставку, и в то, что ситуация в Штатах будет намного лучше, чем в Евросоюзе», — уверен Александр Разуваев.

Эксперт не исключает, что некоторые страны Евросоюза могут вернуться к своим национальным валютам. Этого можно ожидать от Испании, Италии, Португалии.

По мнению финансового аналитика, через год курс доллара может составить 0,82–0,84 евро, а курс евро снизится до 50 рублей.

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По материалам MK.RU.