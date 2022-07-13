«Скоро они появятся у всех»: пользователей «Сбербанк Онлайн» предупредили об изменениях в приложении

Популярное приложение «Сбербанк Онлайн» выпустило масштабное обновление.

Теперь одна из самых востребованных у пользователей функций — быстрые переводы по номеру телефона — видна на главном экране в секции «Диалоги». Там же отображается вся история переводов конкретному человеку.

Разработчики добавили раздел «Накопления», чтобы клиентам было легче управлять своими вкладами, инвестиционными или пенсионными продуктами. О том, как сохранить свои деньги и отложить «на черный день» расскажет образовательный раздел «Научиться и попробовать».

Переводы в разделе «Платежи» сделали еще на один клик быстрее.

«И в целом сильно облегчили приложение, как вы и просили, — пишут сотрудники банка в Telegram. — Свежая версия постепенно становится доступной для клиентов на Android. Если вы пока не видите этих изменений, не волнуйтесь — скоро они появятся у всех».

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