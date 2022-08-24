Скоро бахнет: россиянам объяснили, чего ждать от курса валют в самое ближайшее время

На прошлой недели рубль обновил августовские максимумы к евро и доллару на биржевых торгах. Что будет с национальной валютой дальше, прогнозируют финансовые аналитики.

В ближайшее время рубль продолжит укрепляться, считает банковский эксперт, экономист Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа. Это увеличит предложение иностранной валюты на рынке, а следовательно ослабит ее.

Богдан Зварич добавил, что эта ситуация благополучным образом скажется на рубле. По мнению эксперта, национальная валюта к доллару будет торговаться до конца этой недели в районе 55–57 рублей.

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По материалам «Прайм».