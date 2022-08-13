Сколько заработала IKEA на распродаже в России

Недавно IKEA объявляла о старте онлайн-распродажи перед уходом с российского рынка. За этот период компания могла заработать до 50 миллиардов рублей. Об этом заявила руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская.

«Средний годовой тем роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», - цитирует Добровольскую «Лента.ру».