Сколько за доллар? Названа «красная линия» для рубля

Эксперт предположил, каким будет курс в ближайшее время.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Банк России понизил курс доллара и евро на выходные. Теперь американскую валюту можно купить за 57 рублей. Но и это еще не предел.

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, риторика чиновников ужесточилась именно тогда, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.

«Уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», - сказал Сыроваткин агентству «Прайм».

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При этом власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар.

Напомним, ранее экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил: «Цены на нефть растут. Рубль укрепляется». Сложившуюся ситуацию он оценил как прискорбную.

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