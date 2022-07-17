Сколько за доллар? Названа «красная линия» для рубля

Банк России понизил курс доллара и евро на выходные. Теперь американскую валюту можно купить за 57 рублей. Но и это еще не предел.
По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, риторика чиновников ужесточилась именно тогда, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.
«Уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», - сказал Сыроваткин агентству «Прайм».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
При этом власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар.
Напомним, ранее экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил: «Цены на нефть растут. Рубль укрепляется». Сложившуюся ситуацию он оценил как прискорбную.