Сколько за доллар? Названа «красная линия» для рубля

Банк России понизил курс доллара и евро на выходные. Теперь американскую валюту можно купить за 57 рублей. Но и это еще не предел.

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, риторика чиновников ужесточилась именно тогда, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.