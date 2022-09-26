Сколько будет стоить доллар в конце сентября

В середине третьей декады сентября рубль заметно укрепился против иностранной валюты. В последнюю пятницу первого осеннего месяца курс доллара составил 57,92 руб, снизившись на 2,35 рублей с начала недели.

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Как сообщает «Коммерсант», аналитики дали прогноз курса доллара на конец сентября. По мнению представителей банковского сектора, валюта будет стоить примерно в том же диапазоне. Консенсус-прогноз курса доллара составляет 58,94 рубля – каких-либо причин для серьезных скачков, судя по всему, специалисты не видят, поскольку обстановка складывается штатная.