«Склады стоят пустые»: сотрудники Bershka, Zara, H&M и Benetton рассказали о реальном положении дел в российских магазинах

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«Когда закрылся Inditex (компания, что владеет Zara, Bershka, Pull & Bear и другими брендами. — Прим. авт.), у нас были опасения, что мы следующие, но, тем не менее, мы все еще работаем, — прокомментировал менеджер United Colors of Benetton. — Из главного офиса в Италии дали единственный комментарий, что они будут смотреть на общество. Если пойдут негативные всплески в сторону компании по стране, нас закроют».

«В целом Benetton в России приносит очень мало выручки основной компании. У сети не только магазины одежды, есть и другие проекты: магистрали, придорожные кафе, и это приносит им куда больше прибыли, и, по сути, Benetton можно было и закрыть, они от этого много не потеряли бы. Но руководство все равно отстаивает нас, потому что основатель компании хочет сохранить российский бизнес».

«Меньше товаров у нас не стало, поставки приходят в том же количестве. Штат у нас не сократился, наоборот, начался наплыв бывших сотрудников Inditex и других закрывшихся брендов. Людей стало больше, работы стало больше, а зарплата осталась прежней».