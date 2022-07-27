«Склады стоят пустые»: сотрудники Bershka, Zara, H&M и Benetton рассказали о реальном положении дел в российских магазинах

Что происходит в российских магазинах западных компаний, которые сворачивают свою деятельность в РФ? В Сети появилась статья с комментариями рядовых работников торговых точек, для которых 2022 год стал переломным.
«Нам строжайше запрещено разглашать информацию с внутренних собраний и общаться с прессой. Более того, во время официальных звонков с руководством мы обязаны показать комнату, чтобы доказать, что никто не подслушивает наш разговор, — говорит продавец-консультант Zara. — Если честно, до сих пор нам не говорят никаких подробностей. О том, когда мы откроемся и откроемся ли вообще, не знает никто».
«Первое время нас вызывали упаковывать товар со складов в коробки, а когда вещи Bershka появились в маркетплейсах, мы поняли, для чего это делали, — поделился продавец-кассир Bershka. — Склады стоят пустые, а некоторые филиалы уже отказываются от аренды. Вероятно, скоро и нас закроют. Уверен, уходить мы будем тихо, не как H&M, потому что для распродажи у нас даже не осталось вещей».
«Мы готовимся к распродаже и вывешиваем весь товар в зал. Пока никаких четких ответов на вопрос, как мы будем работать, нет. Но новости о том, что все будет продаваться за полцены, — утка. Об этом никакой речи не было, — отметил продавец-консультант H&M. — Руководство заботится о нашем ментальном здоровье и всячески старается подбадривать. Например, первое время у нас проходили тренинги с психологом».
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«Когда закрылся Inditex (компания, что владеет Zara, Bershka, Pull & Bear и другими брендами. — Прим. авт.), у нас были опасения, что мы следующие, но, тем не менее, мы все еще работаем, — прокомментировал менеджер United Colors of Benetton. — Из главного офиса в Италии дали единственный комментарий, что они будут смотреть на общество. Если пойдут негативные всплески в сторону компании по стране, нас закроют».
«В целом Benetton в России приносит очень мало выручки основной компании. У сети не только магазины одежды, есть и другие проекты: магистрали, придорожные кафе, и это приносит им куда больше прибыли, и, по сути, Benetton можно было и закрыть, они от этого много не потеряли бы. Но руководство все равно отстаивает нас, потому что основатель компании хочет сохранить российский бизнес».
«Меньше товаров у нас не стало, поставки приходят в том же количестве. Штат у нас не сократился, наоборот, начался наплыв бывших сотрудников Inditex и других закрывшихся брендов. Людей стало больше, работы стало больше, а зарплата осталась прежней».
Эти комментарии приводит издание Peopletalk. Оно же отмечает, что окончательное закрытие западных магазинов приведет к появлению десятков тысяч безработных в России к концу 2022 года. Поэтому крайне важно, чтобы в нашей стране появились новые компании, способные обеспечить продавцов одежды рабочими местами.